"Пенальти был плохо пробит игроком, который не должен был его выполнять", - тренер Лишеня разнес Беседина
Досталось всей команде, и Беседину в том числе
instagram.com/sk_lisen
В 21-м туре второго дивизиона Чехии "Лишень" на выезде уступил последней команде дивизиона "Варнсдорфу" 1:2. При этом, украинский форвард "Лишеня" Артем Беседин еще и не реализовал пенальти.
После матча главный тренер "Лишеня" Милан Валахович резко раскритиковал своих подопечных, причем досталось на орехи и Беседину.
"Я предупреждал игроков, что нельзя недооценивать соперника, ведь для них каждый матч важен как финал Лиги чемпионов. Но мы творили ужасные вещи. Если бы не Вайнер [вратарь], мы могли проигрывать 0:7 уже через пол часа.
Фланги не работали. Замены, конечно, помогли нашей игре. Пенальти был плохо пробит. Причем игроком, который не должен был выполнять его. Плохое начало нас догнало", – сказал Влахович.
Видео незабитого пенальти Беседина:
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