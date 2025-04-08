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"Пенальти был плохо пробит игроком, который не должен был его выполнять", - тренер Лишеня разнес Беседина

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Досталось всей команде, и Беседину в том числе

"Пенальти был плохо пробит игроком, который не должен был его выполнять", - тренер Лишеня разнес Беседина

instagram.com/sk_lisen

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В 21-м туре второго дивизиона Чехии "Лишень" на выезде уступил последней команде дивизиона "Варнсдорфу" 1:2. При этом, украинский форвард "Лишеня" Артем Беседин еще и не реализовал пенальти.

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После матча главный тренер "Лишеня" Милан Валахович резко раскритиковал своих подопечных, причем досталось на орехи и Беседину.

"Я предупреждал игроков, что нельзя недооценивать соперника, ведь для них каждый матч важен как финал Лиги чемпионов. Но мы творили ужасные вещи. Если бы не Вайнер [вратарь], мы могли проигрывать 0:7 уже через пол часа.

Фланги не работали. Замены, конечно, помогли нашей игре. Пенальти был плохо пробит. Причем игроком, который не должен был выполнять его. Плохое начало нас догнало", – сказал Влахович.

Видео незабитого пенальти Беседина:

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Источник:
СК Лишень
Опубликовал: Михаил Черныш
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