"Придумали для хайпа". Отец Степанова прокомментировал слухи вокруг сына

Отец украинского нападающего "Байера" Артема Степанова - Роман Анатольевич прокомментировал слухи в украинской прессе вокруг его сына.

Артем Степанов несколько месяцев находился на просмотре в "Баварии", но получил отказ, сообщал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский. Журналист озвучивал две возможные версии: агенты игрока завысили комиссию за Степанова от первоначального договора; на одном из специфических тестов в мюнхенском клубе информация о биологическом возрасте Артема не соответствовала его паспортным данным.

"Добрый день. Мы не комментируем сплетни и слухи. Это было совместное решение, принятое вместе с нашим клубом. К сожалению, кто-то придумывает истории для собственного хайпа. Эта ситуация очень нас расстроила. Извините, но после всего, что произошло в отечественном информационном пространстве, мы не можем давать никаких комментариев", - сказал Роман Степанов.

Еще ранее Спиваковский сообщал, что тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский сказал Степанову, что тот не будет играть в его командах, а затем рекомендовал Дмитрию Михайленко не вызывать Артема в национальную команду U-19.