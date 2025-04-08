"Великолепный матч". Итальянский журналист похвалил Довбика за игру против Ювентуса

Итальянский журналист Давиде Фиданза положительно оценил выступление украинского форварда "Ромы" Артема Довбика в поединке 31-го тура Серии А с "Ювентусом".

"Довбик не сумел поразить ворота соперника, хотя забивал в двух последних матчах, когда команда побеждала со счетом 1:0, - но был одним из лучших на поле, показав игру, не совсем соответствующую его характеристикам.

Учитывая то, как он сохранял мяч, как шел вперед и как подыгрывал партнерам, Артем провел великолепный матч, что подтверждают и цифры: две ключевые передачи и два созданных момента - великолепный пас Кристанте в первом тайме и пас вразрез Шомуродову во втором тайме.

На тепловой карте он особенно активен на всем фронте атаки, а не только в пределах штрафной площади", - цитирует Фиданзу Il Romanista.