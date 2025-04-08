Степаненко: Люди в Турции реально не знают, что происходит в Украине, каждый день спрашивают - еще стреляют?

Полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко рассказал, что в турецком футбольном сообществе знают о войне в Украине.

"Здесь у меня всегда спрашивают за Украину, каждый день. Когда ты в Украине живешь, даешь интервью, какие-то реплики, ты говоришь: "Мы играем в футбол, чтобы показать людям в других странах, что происходит в нашей стране, что мы представляем украинский футбол, страну, народ, наша страна в войне".

Но ты понимаешь, что реально люди здесь не знают, что происходит в нашей стране. Они меня каждый день спрашивают: "А что, еще стреляют, еще что-то бомбят?" Я говорю: "Конечно, каждый день", показываю видео – в Днепре прилетело, в Кривом Роге, в Киеве.

С Ардой Тураном общался, он спрашивал: "Что там снова?", и я ему рассказывал. То есть я понимаю, что не все люди знают, что происходит. Так им Черное море переплыть – и уже Одесса.

Поэтому я, конечно, желаю своей стране мира, чтобы наши люди жили спокойно в мирной, свободной, процветающей Украине. Очень этого желаю и очень хочу. И чтобы она процветала, наш футбол процветал, чтобы наша сборная поехала на чемпионат мира.

А я себе дал обещание, что, дай Бог, тоже поеду. Не знаю, в каком амплуа, но, дай Бог, поеду – может, хоть посмотреть. Потому что в Америку есть к кому ехать, поэтому будет хорошо. Поэтому этого и желаю – всего самого лучшего нашей стране и нашей сборной", – сказал Степаненко.