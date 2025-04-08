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Челси больше не рассчитывает на Мудрика, - The Sun

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Клуб уже якобы начал искать замену украинцу

Челси больше не рассчитывает на Мудрика, - The Sun

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который "погорел" на допинге, и которому грозит длительная дисквалификация, больше не входит в планы клуба на следующий сезон.

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Об этом пишет известный британский таблоид The Sun.

По данным источника, , "синие" уже начали поиск альтернатив 24-летнему украинцу, так как в клубе с угрозой длительной дисквалификацими игрока не верят в его дальнейшую карьеру в "Челси".

Также "Челси" начал искать замену и Джейдону Санчо, контракт которого лондонцы не планируют выкупать у "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик успел провести за "Челси" 15 матчей, забить 3 гола и отдать 5 результативных передач, после чего сдал позитивную допинг-пробу.

История с допингом игрока тянется еще с конца прошлого года. Команда игрока якобы настаивала на вскрытии пробы B, но ее результаты, судя по всему, пока что держаться в секрете. Таким образом, Мудрик находится без футбола уже с середины декабря прошлого года.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Михаил Черныш
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