Челси больше не рассчитывает на Мудрика, - The Sun
Клуб уже якобы начал искать замену украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который "погорел" на допинге, и которому грозит длительная дисквалификация, больше не входит в планы клуба на следующий сезон.
Об этом пишет известный британский таблоид The Sun.
По данным источника, , "синие" уже начали поиск альтернатив 24-летнему украинцу, так как в клубе с угрозой длительной дисквалификацими игрока не верят в его дальнейшую карьеру в "Челси".
Также "Челси" начал искать замену и Джейдону Санчо, контракт которого лондонцы не планируют выкупать у "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик успел провести за "Челси" 15 матчей, забить 3 гола и отдать 5 результативных передач, после чего сдал позитивную допинг-пробу.
История с допингом игрока тянется еще с конца прошлого года. Команда игрока якобы настаивала на вскрытии пробы B, но ее результаты, судя по всему, пока что держаться в секрете. Таким образом, Мудрик находится без футбола уже с середины декабря прошлого года.
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