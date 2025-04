Сыграет ли Зинченко против Лунина? Стартовые составы на матч ЛЧ Арсенал - Реал

Сегодня, 8 апреля, состоятся два матча 1/4 финала Лиги чемпионов , в одном из которых "Арсенал" примет "Реал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин не попал в заявку на сегодняшний матч.

А вот защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке своей команды, но остался на лавке запасных.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Реал".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Kiwior partners Saliba

⚓️ Rice in the middle

???? Saka returns to the starting XI



Let's make it happen, Gunners ????