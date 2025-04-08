Сыграет ли Зинченко против Лунина? Стартовые составы на матч ЛЧ Арсенал - Реал
Стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 8 апреля, состоятся два матча 1/4 финала
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин не попал в заявку на сегодняшний матч.
А вот защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке своей команды, но остался на лавке запасных.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Реал".
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2025
???? @Arsenal pic.twitter.com/qIsTYbaDS1
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 8, 2025
???? Kiwior partners Saliba
⚓️ Rice in the middle
???? Saka returns to the starting XI
Let's make it happen, Gunners ????
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