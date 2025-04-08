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Сыграет ли Зинченко против Лунина? Стартовые составы на матч ЛЧ Арсенал - Реал

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Стартовые составы команд

Сыграет ли Зинченко против Лунина? Стартовые составы на матч ЛЧ Арсенал - Реал

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 апреля, состоятся два матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в одном из которых "Арсенал" примет "Реал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин не попал в заявку на сегодняшний матч.

А вот защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке своей команды, но остался на лавке запасных.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Реал".

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