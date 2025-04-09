Футболист юношеской сборной Украины прокомментировал переход в Боруссию Д

Новичок академии дортмундской "Боруссии" Назар Рудзей прокомментировал свой переход и адаптацию к новой стране.

"Какая атмосфера в команде? Ребята меня очень хорошо приняли. Что касается тренировок, то они очень интенсивные в "Боруссии". Меня также привлекают к занятиям с командой в возрасте до 17 лет. На данный момент, я начал ходить в местную школу и изучать немецкий язык", — сказал Рудзей для ресурса Legioners UA.

На его счету один гол и два ассиста в трех матчах за юношескую сборную Украины U-16.

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Заметим, что 15-летний Назар Рудзей является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Талантливый вингбек присоединился к "Боруссии Д" в конце марта 2025 года.