  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Футболист юношеской сборной Украины прокомментировал переход в Боруссию Д
В тренде

Футболист юношеской сборной Украины прокомментировал переход в Боруссию Д

Наши за границей

Поделился впечатлениями от новой команды

Футболист юношеской сборной Украины прокомментировал переход в Боруссию Д

Фото: Instagram

Новина українською

Новичок академии дортмундской "Боруссии" Назар Рудзей прокомментировал свой переход и адаптацию к новой стране.

"Какая атмосфера в команде? Ребята меня очень хорошо приняли. Что касается тренировок, то они очень интенсивные в "Боруссии". Меня также привлекают к занятиям с командой в возрасте до 17 лет. На данный момент, я начал ходить в местную школу и изучать немецкий язык", — сказал Рудзей для ресурса Legioners UA.

На его счету один гол и два ассиста в трех матчах за юношескую сборную Украины U-16.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что 15-летний Назар Рудзей является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Талантливый вингбек присоединился к "Боруссии Д" в конце марта 2025 года.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут
yellow-arrow
"УАФ официально отменила вызов Степанова в сборную", - журналист
yellow-arrow
Арсенал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Legioners UA
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости