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Шахтер и Трабзонспор интересуются форвардом сборной Украины - Источник

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Неожиданные претенденты на украинца

Шахтер и Трабзонспор интересуются форвардом сборной Украины - Источник

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Нападающий "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клубную прописку.

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Греческое издание Sport24.gr утверждает, что украинцем интересуются донецкий "Шахтер" и турецкий "Трабзонспор". Однако источник не раскрывает подробностей относительно возможного ухода форварда.

Яремчук перешел в "Олимпиакос" из "Брюгге" летом 2024 года. В текущем сезоне Роман провел 28 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом истекает в июне 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 млн евро.

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Олимпиакос (Пирей) Трабзонспор (Трабзон) Роман Яремчук Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport24.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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