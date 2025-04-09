Шахтер и Трабзонспор интересуются форвардом сборной Украины - Источник

Нападающий "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клубную прописку.

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Греческое издание Sport24.gr утверждает, что украинцем интересуются донецкий "Шахтер" и турецкий "Трабзонспор". Однако источник не раскрывает подробностей относительно возможного ухода форварда.

Яремчук перешел в "Олимпиакос" из "Брюгге" летом 2024 года. В текущем сезоне Роман провел 28 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом истекает в июне 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 млн евро.