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"Цифры доказывают его силу, но...". Экс-игрок Ромы высказался об игре Довбика

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"Цифры доказывают его силу, но...". Экс-игрок Ромы высказался об игре Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший форвард итальянской "Ромы" Маурицио Йорио поделился мнением о выступлении украинского нападающего "волков" Артема Довбика в этом сезоне.

"Цифры доказывают его силу, это неоспоримо. Но, как по мне, он прямолинеен. С его телосложением он должен помогать команде гораздо больше, чтобы продвигаться вперед, как это делает Лукаку.

Довбик пытается это сделать, но вы видите, что это вынужденно, потому что Раньери справедливо просит его об этом. У него другие характеристики, ему надо подавать в штрафную. Без Дибалы он получает меньше мячей, да и вообще такие игроки, как Пеллегрини и Соуле, должны больше забивать. Их голов не хватает, как и голов украинца в больших матчах", - приводит слова Йорио Roma News.

С момента своего перехода в "Рому" летом 2024 года, Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 40 матчах на клубном уровне.

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Источник:
Roma News
Опубликовал: Александр Бураков
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