Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
В топ-5 не попал
Getty Images / Global Images Ukraine
Статистический портал Capology опубликовал рейтинг зарплат в "Борнмуте".
По данным источника, украинский защитник "вишень" Илья Забарный получает 2,6 млн фунтов стерлингов в год, и делит 8-11 места в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба вместе с Маркосом Сенеси, Антуаном Семеньо и Дэвидом Бруксом.
Читайте такжеЗабарный попал в рейтинг самых дорогих центрбеков мира
Больше Забарного в "Борнмуте" зарабатывают: Эванилсон (4,42 миллиона фунтов), Джастин Клюйверт (4,16 миллиона фунтов), Кепа Аррисабалага (3,9 миллиона фунтов), Райан Кристи (3,64 миллиона фунтов), Луис Синистерра (3,38 миллиона фунтов), Тайлер Адамс и Льюис Кук (по 3,12 миллиона фунтов).
14 апреля подопечные Андони Ираолы проведут следующий матч в чемпионате Англии против "Фулхэма".
Популярное сейчас
- Наступление РФ на две области уже фактически началось - Сырский
- "Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Джокерчук сработал. Почему дела Романа Яремчука в Олимпиакосе улучшились
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty