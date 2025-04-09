Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте

Статистический портал Capology опубликовал рейтинг зарплат в "Борнмуте".

По данным источника, украинский защитник "вишень" Илья Забарный получает 2,6 млн фунтов стерлингов в год, и делит 8-11 места в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба вместе с Маркосом Сенеси, Антуаном Семеньо и Дэвидом Бруксом.



Читайте такжеЗабарный попал в рейтинг самых дорогих центрбеков мира

Больше Забарного в "Борнмуте" зарабатывают: Эванилсон (4,42 миллиона фунтов), Джастин Клюйверт (4,16 миллиона фунтов), Кепа Аррисабалага (3,9 миллиона фунтов), Райан Кристи (3,64 миллиона фунтов), Луис Синистерра (3,38 миллиона фунтов), Тайлер Адамс и Льюис Кук (по 3,12 миллиона фунтов).

14 апреля подопечные Андони Ираолы проведут следующий матч в чемпионате Англии против "Фулхэма".