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Обновления по травме Миколенко. Известно, когда вернется украинец

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Виталий близок к возвращению на поле

Обновления по травме Миколенко. Известно, когда вернется украинец

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны сроки возвращения украинского защитника "Эвертона" Виталия Миколенко, который восстанавливается после травмы бедра.

Как пишет Goodison News, украинец близок к возвращению на поле.

Есть большая вероятность, что украинец вернется к ближайшему матчу АПЛ против "Ноттингем Форест", который состоится в ближайшую субботу, 12 апреля.

Как пишет источник, ближе к концу недели Миколенко должен пройти физические тесты, после которых и будет окончательно понятно, сыграет ли Виталий на этих выходных.

В этом сезоне Миколенко провел 30 матчей за "Эвертон" во всех турнирах и оформил 2 ассиста.

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Источник:
Goodison News
Опубликовал: Михаил Черныш
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