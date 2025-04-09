Обновления по травме Миколенко. Известно, когда вернется украинец
Виталий близок к возвращению на поле
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Стали известны сроки возвращения украинского защитника "
Как пишет Goodison News, украинец близок к возвращению на поле.
Есть большая вероятность, что украинец вернется к ближайшему матчу АПЛ против "Ноттингем Форест", который состоится в ближайшую субботу, 12 апреля.
Как пишет источник, ближе к концу недели Миколенко должен пройти физические тесты, после которых и будет окончательно понятно, сыграет ли Виталий на этих выходных.
В этом сезоне Миколенко провел 30 матчей за "Эвертон" во всех турнирах и оформил 2 ассиста.
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