Обновления по травме Миколенко. Известно, когда вернется украинец

Стали известны сроки возвращения украинского защитника " Эвертона " Виталия Миколенко, который восстанавливается после травмы бедра.

Как пишет Goodison News, украинец близок к возвращению на поле.

Есть большая вероятность, что украинец вернется к ближайшему матчу АПЛ против "Ноттингем Форест", который состоится в ближайшую субботу, 12 апреля.

Как пишет источник, ближе к концу недели Миколенко должен пройти физические тесты, после которых и будет окончательно понятно, сыграет ли Виталий на этих выходных.

В этом сезоне Миколенко провел 30 матчей за "Эвертон" во всех турнирах и оформил 2 ассиста.