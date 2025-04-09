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Лунин в раздумьях. Реал может подписать кипера, который ранее проиграл конкуренцию украинцу

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Если Лунин уйдет, Реал может снова подписать Кепу

Лунин в раздумьях. Реал может подписать кипера, который ранее проиграл конкуренцию украинцу

Getty Images_

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин летом может покинуть мадридский клуб.

Как пишет авторитетное издание Goal, несмотря на продление контракта до 2030 года, украинец продолжает оставаться дублером Тибо Куртуа, и поэтому все еще размышляет о новом вызове.

При этом отмечается, что "Реал" не будет препятствовать уходу Лунина, тем более, если получит за него нужную финансовую компенсацию.

В случае ухода Лунина мадридцы обратятся к услугам своего бывшего вратаря Кепы Аррисабалаги, который хорошо себя зарекомендовал во время аренды в Мадриде, хотя и проиграл конкуренцию именно Лунину.

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Более того у Кепы, который сейчас на правах аренды играет за "Борнмут", летом заканчивается контракт с "Челси" и он может перейти в "Реал" на правах свободного агента.

Напомним, что в текущем сезоне у Лунина 12 матчей за "Реал", в которых он пропустил 19 голов, 4 поединка отстоял на ноль, и при этом отдал 1 ассист.

Кепа, в свою очередь, сыграл за "Борнмут" 27 матчей, пропустил 35 голов и 6 раз отстоял на ноль.

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Реал (Мадрид) Борнмут Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Goal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vlapa (Киев)
09.04.2025 в 19:55
Нісенітниця. Контракт підписано? - підписано. Хтось заставляв - ні. Тож далі щасливе життя в Мадриді і надії на місце основного.
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Комментарии 1
vlapa (Киев)
09.04.2025 в 19:55
Нісенітниця. Контракт підписано? - підписано. Хтось заставляв - ні. Тож далі щасливе життя в Мадриді і надії на місце основного.
Ответить
0
0

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