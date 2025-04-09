Лунин в раздумьях. Реал может подписать кипера, который ранее проиграл конкуренцию украинцу
Если Лунин уйдет, Реал может снова подписать Кепу
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Украинский голкипер "
Как пишет авторитетное издание Goal, несмотря на продление контракта до 2030 года, украинец продолжает оставаться дублером Тибо Куртуа, и поэтому все еще размышляет о новом вызове.
При этом отмечается, что "Реал" не будет препятствовать уходу Лунина, тем более, если получит за него нужную финансовую компенсацию.
В случае ухода Лунина мадридцы обратятся к услугам своего бывшего вратаря Кепы Аррисабалаги, который хорошо себя зарекомендовал во время аренды в Мадриде, хотя и проиграл конкуренцию именно Лунину.
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Более того у Кепы, который сейчас на правах аренды играет за "Борнмут", летом заканчивается контракт с "Челси" и он может перейти в "Реал" на правах свободного агента.
Напомним, что в текущем сезоне у Лунина 12 матчей за "Реал", в которых он пропустил 19 голов, 4 поединка отстоял на ноль, и при этом отдал 1 ассист.
Кепа, в свою очередь, сыграл за "Борнмут" 27 матчей, пропустил 35 голов и 6 раз отстоял на ноль.
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