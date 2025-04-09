Трубин не попал в стартовый состав Бенфики на полуфинал Кубка Португалии

Сегодня, 9 апреля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Португалии, в котором "Тирсенсе", который выступает в 4-м дивизионе, примет "Бенфику".

Матч начнется в 22:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинскому голкиперу "орлов" Анатолию Трубину дали отдохнуть - он остался в запасе своей команды, а место в воротах занял Самоэль Соареш.

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Напомним, что в текущем сезоне Трубин провел за "Бенфику" 41 матч, в которых пропустил 43 гола и в 17 поединках отстоял на ноль.