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Основной защитник украинской молодежки восстановился после травмы

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Арсений Батагов возвращается в строй

Основной защитник украинской молодежки восстановился после травмы

Фото: facebook.com/Trabzonspor

Новина українською

Украинский защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

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Как сообщают турецкие СМИ, Арсений сможет принять участие в ближайшей встрече своей команды с "Ризеспором", которая пройдет в рамках 31-го тура местной Суперлиги.

Ранее Батагов пропустил четыре матча своей комнды из-за травмы, полученной в расположении молодежной сборной Украины.

Напомним, что защитник в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Трабзонспор" во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов
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Источник:
Günebakış Haber
Опубликовал: Михаил Черныш
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