Основной защитник украинской молодежки восстановился после травмы
Арсений Батагов возвращается в строй
Фото: facebook.com/Trabzonspor
Украинский защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.
Как сообщают турецкие СМИ, Арсений сможет принять участие в ближайшей встрече своей команды с "Ризеспором", которая пройдет в рамках 31-го тура местной Суперлиги.
Ранее Батагов пропустил четыре матча своей комнды из-за травмы, полученной в расположении молодежной сборной Украины.
Напомним, что защитник в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Трабзонспор" во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
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Источник:Günebakış Haber
Опубликовал: Михаил Черныш
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