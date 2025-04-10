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Форвард Динамо вошел в символическую сборную европейского клуба

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Форвард Динамо вошел в символическую сборную европейского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Словацкий "ДАК 1904" (Дунайская Стреда) провел онлайн-голосование среди болельщиков для составления символической сборной за последние 11 лет – с 2014 по 2025 год.

По итогам опроса в сборную попал нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес, который выступал за "ДАК 1904" с 2019 по 2021 год, и откуда перебрался в Украину.

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В составе словацкого клуба 26-летний венесуэлец забил 28 голов и отдал 11 ассистов в 69 матчах.

Напомним, в этом сезоне Рамирес защищает цвета аргентинского "Тигре". Контракт Эрика с "Динамо" рассчитан до середины 2026 года.

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Динамо (Киев) символическая сборная ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Эрик Рамирес
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