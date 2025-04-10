  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный продолжает оставаться в сфере интересов топ-клуба АПЛ
В тренде

Забарный продолжает оставаться в сфере интересов топ-клуба АПЛ

Наши за границей
Обновлено

Правда, вариантов много

Забарный продолжает оставаться в сфере интересов топ-клуба АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" все ще интересуются украинским защитником "Борнмута" Ильей Забарным. Об этом пишет британский журналист Саймон Филлипс.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает Забарного в качестве одного из вариантов для усиления центра обороны наряду с Джонатаном Та ("Байер"), Марком Гехи ("Кристал Пэлас"), Дином Хейсеном ("Борнмут"), Давидом Ганцко ("Фейеноорд"), Лоиком Баде ("Севилья"), Томашом Араужу и Антониу Силвой (оба – "Бенфика").

О ситуации вокруг украинца Филлипс написал следующее:

"На этой неделе ведущие источники снова вспомнили о Забарном. Так что, похоже, что-то происходит. Клуб всегда интересовался им, и на самом деле начал наблюдать за ним еще до Хейсена".

Читайте такжеСтало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте

По теме
yellow-arrow
Форвард Динамо вошел в символическую сборную европейского клуба
yellow-arrow
Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке
yellow-arrow
Украина может потерять будущее атаки: кто такой Артем Степанов и почему он уже пишет свою историю?
Челси (Лондон) Борнмут трансфер Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Simon Phillips
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости