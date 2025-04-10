Забарный продолжает оставаться в сфере интересов топ-клуба АПЛ
Правда, вариантов много
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" все ще интересуются украинским защитником "Борнмута" Ильей Забарным. Об этом пишет британский журналист Саймон Филлипс.
По информации источника, лондонский клуб рассматривает Забарного в качестве одного из вариантов для усиления центра обороны наряду с Джонатаном Та ("Байер"), Марком Гехи ("Кристал Пэлас"), Дином Хейсеном ("Борнмут"), Давидом Ганцко ("Фейеноорд"), Лоиком Баде ("Севилья"), Томашом Араужу и Антониу Силвой (оба – "Бенфика").
О ситуации вокруг украинца Филлипс написал следующее:
"На этой неделе ведущие источники снова вспомнили о Забарном. Так что, похоже, что-то происходит. Клуб всегда интересовался им, и на самом деле начал наблюдать за ним еще до Хейсена".
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