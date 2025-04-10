Забарный продолжает оставаться в сфере интересов топ-клуба АПЛ

"Челси" все ще интересуются украинским защитником "Борнмута" Ильей Забарным. Об этом пишет британский журналист Саймон Филлипс.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает Забарного в качестве одного из вариантов для усиления центра обороны наряду с Джонатаном Та ("Байер"), Марком Гехи ("Кристал Пэлас"), Дином Хейсеном ("Борнмут"), Давидом Ганцко ("Фейеноорд"), Лоиком Баде ("Севилья"), Томашом Араужу и Антониу Силвой (оба – "Бенфика").

О ситуации вокруг украинца Филлипс написал следующее:

"На этой неделе ведущие источники снова вспомнили о Забарном. Так что, похоже, что-то происходит. Клуб всегда интересовался им, и на самом деле начал наблюдать за ним еще до Хейсена".

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