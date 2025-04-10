"Зинченко будет разрешено уйти, хотя...". В Англии порассуждали о возможном трансфере украинца

Британский журналист Грэм Бэйли считает, что лондонскому "Арсеналу" будет нелегко провернуть трансфер украинского хавбека Александра Зинченко на фоне интереса "канониров" к защитнику "Аякса" Йоррелу Хато.

"Зинченко будет разрешено уйти, хотя это будет легче сказать, чем сделать, учитывая его зарплату и уход Тирни.

Йоррел Хато, как и раньше, – это игрок, которого они любят. Они работали над ним годами – следили за ним с тех пор, как ему исполнилось 16. "Ливерпулю" он тоже нравится. И я бы не удивился, если бы Хато переехал в Англию в этом году.

Кажется, для Хато все еще есть место в "Арсенале", несмотря на то, что прошлым летом туда пришел Риккардо Калафьори. Я бы не стал исключать Хато из уравнения", – цитирует Бэйли TBR Football.