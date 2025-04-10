Реал сообщил о состоянии здоровья Лунина

"Реал" начал подготовку к выездному матчу 31-го тура Ла Лиги против "Алавеса". Подопечные Карло Анчелотти провели занятия на своей клубной базе.

Игроки начали тренировку с разминки, а затем выполнили ряд сложных упражнений на владение мячом, прессинг и завершение атак. Тренировка завершилась матчем на поле уменьшенного размера.

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Что касается украинского голкипера Андрея Лунина, то он вместе с Ферланом Менди продолжает работать по восстановительной программе, сообщает пресс-служба "сливочных". Защитник Давид Алаба тренировался в закрытом помещении.

Ранее сообщалось, что Лунин получил разрыв камбаловидной мышцы, из-за чего рискует пропустить до 4 недель.

Матч "Алавес" - "Реал" состоится в воскренсенье, 13 апреля.