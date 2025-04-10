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Официально: Артем Довбик - лучший игрок марта в Серии А

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Награда нашла своего заслуженного победителя

Официально: Артем Довбик - лучший игрок марта в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легионер "Ромы" Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А.

В прошлом месяце 27-летний форвард забил три гола в четырех матчах чемпионата Италии в составе "джалоросси".

Отмечается, что футболист сборной Украины получит этот приз перед матчем между "Ромой" и "Вероной" в субботу, 19-го апреля на стадионе "Олимпико" в Риме.

Артем Довбик обошел в голосовании Николо Бареллу из "Интера", Люка да Кунью из "Комо", Николо Фаджоли из "Фиорентины", Риккардо Орсолини из "Болоньи" и Умара Соле из "Удинезе".

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Всего в этом сезоне на счету Артема Довбика уже 11 голов и три результативные передачи за "Рому" в 27 матчах в Серии А.

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Серия А Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Serie A
Опубликовал: Андрей Журба
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