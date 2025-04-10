Гендир Серии А отметил успехи Артема Довбика в дебютном сезоне за Рому

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво отметил успехи Артема Довбика в дебютном сезоне за "Рому".

"Развитие Артема Довбика продолжает идти в ногу с блестящими результатами "Ромы". Три гола, которые были забиты украинским форвардом в марте, стали победными для "джалоросси", позволив команде набрать очень важные очки в борьбе за место в зоне еврокубков. В своем первом сезоне в Серии A Довбик забил 11 голов, зарекомендовав себя, как отличного центрального форварда, который создает серьезную угрозу в штрафной площади соперника благодаря своей прекрасной атлетичности и великолепному умению находить для себя правильную позицию во время атак".