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Гендир Серии А отметил успехи Артема Довбика в дебютном сезоне за Рому

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Председатель правления лиги в восторге от украинца

Гендир Серии А отметил успехи Артема Довбика в дебютном сезоне за Рому

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво отметил успехи Артема Довбика в дебютном сезоне за "Рому".

"Развитие Артема Довбика продолжает идти в ногу с блестящими результатами "Ромы". Три гола, которые были забиты украинским форвардом в марте, стали победными для "джалоросси", позволив команде набрать очень важные очки в борьбе за место в зоне еврокубков. В своем первом сезоне в Серии A Довбик забил 11 голов, зарекомендовав себя, как отличного центрального форварда, который создает серьезную угрозу в штрафной площади соперника благодаря своей прекрасной атлетичности и великолепному умению находить для себя правильную позицию во время атак".

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Заметим, что Артем Довбик получил награду лучшему футболисту месяца в Серии А по итогам марта.

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Источник:
Serie A
Опубликовал: Андрей Журба
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