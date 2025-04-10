А как же Лунин и Трубин? Бущан вошел в топ-50 лучших вратарей мира по версии CIES
Ну а лучшим признан Джанлуиджи Доннарумма
фото из соцсетей
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил интересный рейтинг топ-100 лучших вратарей мира на данный момент.
Рейтинг составлялся с учетом индекса, который учитывает огромное количество параметров, среди них: количество матчей, результаты команды, количество пропущенных и предотвращенных голов, процент отбитых ударов.
Также стоит отметить, что в рейтинг попали только те киперы, которые провели минимум 20 матчей в чемпионатах своих стран за последний год.
В итоге, на вершине рейтинга оказался Джанлуиджи Доннарумма из французского ПСЖ с индексом 95,5. Второе место занял Ян Зоммер из итальянского "Интера" (91,7), а замкнул тройку лидеров и Тибо Куртуа из мадридского "Реала" (88,1).
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Отдельно отметим, что среди украинских киперов в рейтинге присутствует только бывший вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан, который сейчас выступает за саудовский "Аль-Шабаб". У него 41-е место с индексом 73,6.
А вот Анатолия Трубина и Андрея Лунина в рейтинге не оказалось.
Рейтинг лучших вратарей мира (по версии CIES):
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