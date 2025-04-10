Лучший игрок месяца. Серия А показала все действия Довбика. ВИДЕО
Нарезка, за что украинец получил приз
x.com/SerieA
Украинский легионер "Ромы" Артем Довбик
В прошлом месяце 27-летний форвард забил три гола в четырех матчах чемпионата Италии в составе "джаллоросси".
Итальянская Лига опубликовала нарезку всех результативных действий украинца, за которые ему и достался приз.
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Ну и напомним, что всего в этом сезоне на счету Артема Довбика уже 11 голов и три результативные передачи за "Рому" в 27 матчах в Серии А.
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