  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лучший игрок месяца. Серия А показала все действия Довбика. ВИДЕО
В тренде

Лучший игрок месяца. Серия А показала все действия Довбика. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Нарезка, за что украинец получил приз

Лучший игрок месяца. Серия А показала все действия Довбика. ВИДЕО

x.com/SerieA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легионер "Ромы" Артем Довбик стал лучшим игроком марта в Серии А.

В прошлом месяце 27-летний форвард забил три гола в четырех матчах чемпионата Италии в составе "джаллоросси".

Итальянская Лига опубликовала нарезку всех результативных действий украинца, за которые ему и достался приз.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ну и напомним, что всего в этом сезоне на счету Артема Довбика уже 11 голов и три результативные передачи за "Рому" в 27 матчах в Серии А.

По теме
yellow-arrow
А как же Лунин и Трубин? Бущан вошел в топ-50 лучших вратарей мира по версии CIES
yellow-arrow
Гендир Серии А отметил успехи Артема Довбика в дебютном сезоне за Рому
yellow-arrow
Официально: Артем Довбик - лучший игрок марта в Серии А
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости