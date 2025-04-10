Все хотят. Сидорчук признался в желании вернуться в Динамо
Но при одном условии
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
33-летний экс-капитан "
"Все хотят. Но я четко для себя отдаю себе отчет, что я не хочу ни в коем случае быть обузой для "Динамо". Ни в коем случае не хочу, чтобы я просто был и занимал чье-то место. Это не для меня, и это не обо мне.
Если я буду уверен, что я смогу помочь клубу в той ипостаси, в которой сам себя вижу, в которой мы договоримся с президентом или спортивным директором, я с радостью присоединюсь", - сказал Сидорчук.
Напомним, что в текущем сезоне Сидорчук отдал 2 голевые передачи в 12 матчах за "Вестерло" (403 минуты).
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