Все хотят. Сидорчук признался в желании вернуться в Динамо

33-летний экс-капитан " Динамо ", а ныне игрок бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук высказался по поводу своего возвращения в состав "бело-синих". Но только тогда, когда будет уверен, что сможет помочь команде.

"Все хотят. Но я четко для себя отдаю себе отчет, что я не хочу ни в коем случае быть обузой для "Динамо". Ни в коем случае не хочу, чтобы я просто был и занимал чье-то место. Это не для меня, и это не обо мне.

Если я буду уверен, что я смогу помочь клубу в той ипостаси, в которой сам себя вижу, в которой мы договоримся с президентом или спортивным директором, я с радостью присоединюсь", - сказал Сидорчук.