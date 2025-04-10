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Все хотят. Сидорчук признался в желании вернуться в Динамо

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Но при одном условии

Все хотят. Сидорчук признался в желании вернуться в Динамо

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

33-летний экс-капитан "Динамо", а ныне игрок бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук высказался по поводу своего возвращения в состав "бело-синих". Но только тогда, когда будет уверен, что сможет помочь команде.

"Все хотят. Но я четко для себя отдаю себе отчет, что я не хочу ни в коем случае быть обузой для "Динамо". Ни в коем случае не хочу, чтобы я просто был и занимал чье-то место. Это не для меня, и это не обо мне.

Если я буду уверен, что я смогу помочь клубу в той ипостаси, в которой сам себя вижу, в которой мы договоримся с президентом или спортивным директором, я с радостью присоединюсь", - сказал Сидорчук.

Напомним, что в текущем сезоне Сидорчук отдал 2 голевые передачи в 12 матчах за "Вестерло" (403 минуты).

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Михаил Черныш
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