  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Журналист: Суркис не раз говорил, что хотел бы, чтобы Яремчук вернулся в Динамо
В тренде

Журналист: Суркис не раз говорил, что хотел бы, чтобы Яремчук вернулся в Динамо

Наши за границей
Обновлено

А может, назад в Динамо?

Журналист: Суркис не раз говорил, что хотел бы, чтобы Яремчук вернулся в Динамо

ФК Динамо

Новина українською

Недавно в СМИ появилась информация, что "Шахтер" хочет подписать украинского форварда "Олимпиакоса" Романа Яремчука.

В свете этого журналист Игорь Цыганык рассказал об отношениях между игроком и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, учитывая то, что Яремчук является воспитанником именно киевского клуба, но заиграть за команду так и не сумел.

"Яремчук ушел в "Гент" совершенно нормально. Я с Суркисом много говорил на эту тему, он говорил: Никаких проблем, так бывает. Что его здесь держать, если за него дают неплохие деньги? За него дали, кажется, 1,5, 2,5 млн и 30% от дальнейшей продажи.

Его продали в "Бенфику" [за 17 млн ​​евро] и "Динамо" заработало, кажется, 7 млн ​​долларов. 7+1,5 или 7+2,5... Десять миллионов приблизительно на нем заработали. За что "Динамо" должно злиться на Яремчука? Там, по-моему, еще от последующих продаж тоже какие-то копейки были".

Также Цыганык заявил, что у Суркиса есть желание вернуть Яремчука в киевский клуб, но "Динамо" пока не может финансово позволить себе такого игрока.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я знаю, что у него очень теплые отношения с Суркисом. Игорь Михайлович неоднократно говорил, что они хотели бы, чтобы Яремчук когда-нибудь вернулся в "Динамо". Просто сейчас на данном этапе нет возможности обеспечить ему эти условия", – отметил Цыганык.

Напомним, что Яремчук был в системе "Динамо" с 2007 года и за все время в основной команде провел только 11 поединков (610 минут).

По теме
yellow-arrow
Все хотят. Сидорчук признался в желании вернуться в Динамо
yellow-arrow
Лучший игрок месяца. Серия А показала все действия Довбика. ВИДЕО
yellow-arrow
А как же Лунин и Трубин? Бущан вошел в топ-50 лучших вратарей мира по версии CIES
Игорь Суркис Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Динамо (Киев) Игорь Цыганык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
10.04.2025 в 21:58
В Динамо є і були співставні контракти з тим шо в нього в Олімпіакосі.З одного боку під час війни воно може і не треба. А з іншого, свій лям, він може в єврокубках швидко відбити і ше в прибуток вийти
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
10.04.2025 в 21:58
В Динамо є і були співставні контракти з тим шо в нього в Олімпіакосі.З одного боку під час війни воно може і не треба. А з іншого, свій лям, він може в єврокубках швидко відбити і ше в прибуток вийти
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости