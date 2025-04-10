Журналист: Суркис не раз говорил, что хотел бы, чтобы Яремчук вернулся в Динамо

Недавно в СМИ появилась информация, что " Шахтер" хочет подписать украинского форварда "Олимпиакоса" Романа Яремчука.

В свете этого журналист Игорь Цыганык рассказал об отношениях между игроком и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, учитывая то, что Яремчук является воспитанником именно киевского клуба, но заиграть за команду так и не сумел.

"Яремчук ушел в "Гент" совершенно нормально. Я с Суркисом много говорил на эту тему, он говорил: Никаких проблем, так бывает. Что его здесь держать, если за него дают неплохие деньги? За него дали, кажется, 1,5, 2,5 млн и 30% от дальнейшей продажи. Его продали в "Бенфику" [за 17 млн ​​евро] и "Динамо" заработало, кажется, 7 млн ​​долларов. 7+1,5 или 7+2,5... Десять миллионов приблизительно на нем заработали. За что "Динамо" должно злиться на Яремчука? Там, по-моему, еще от последующих продаж тоже какие-то копейки были".

Также Цыганык заявил, что у Суркиса есть желание вернуть Яремчука в киевский клуб, но "Динамо" пока не может финансово позволить себе такого игрока.

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"Я знаю, что у него очень теплые отношения с Суркисом. Игорь Михайлович неоднократно говорил, что они хотели бы, чтобы Яремчук когда-нибудь вернулся в "Динамо". Просто сейчас на данном этапе нет возможности обеспечить ему эти условия", – отметил Цыганык.

Напомним, что Яремчук был в системе "Динамо" с 2007 года и за все время в основной команде провел только 11 поединков (610 минут).