Аль-Шабаб без Бущана одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии. Украинца не оказалось в заявке

В четверг, 10 апреля, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 27-го тура, в котором "Аль-Шабаб" принимал "Аль-Холуд".

Читайте также Три сейва. Бущан получил высокие оценки за матч чемпионата Саудовской Аравии

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Интересно, что украинский кипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан в матче не играл – его не оказалось в заявке на поединок.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По какой причине украинец отсутствовал, остается неизвестным.

Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.