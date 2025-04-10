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Аль-Шабаб без Бущана одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии. Украинца не оказалось в заявке

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Почему отсутствовал Георгий - неизвестно

Аль-Шабаб без Бущана одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии. Украинца не оказалось в заявке

x.com/AlShababSaudiFC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 10 апреля, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 27-го тура, в котором "Аль-Шабаб" принимал "Аль-Холуд".

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Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Интересно, что украинский кипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан в матче не играл – его не оказалось в заявке на поединок.

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По какой причине украинец отсутствовал, остается неизвестным.

Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.

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