Аль-Шабаб без Бущана одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии. Украинца не оказалось в заявке
Почему отсутствовал Георгий - неизвестно
x.com/AlShababSaudiFC
В четверг, 10 апреля, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч 27-го тура, в котором "Аль-Шабаб" принимал "Аль-Холуд".
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Интересно, что украинский кипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан в матче не играл – его не оказалось в заявке на поединок.
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По какой причине украинец отсутствовал, остается неизвестным.
Напомним, что Бущан перебрался в Саудовскую Аравию этой зимой, и с того момента сыграл за "Аль-Шабаб" 8 матчей, в которых пропустил 16 голов.
???? نهاية المباراة#الشباب 2 ???? الخلود 0— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) April 10, 2025
⚽️ جوانكا
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
ثلاث نقاط جديدة من العرين ????
مبرووك لليوث????????
#يلا_شباب | #الشباب_الخلود pic.twitter.com/tldS3i5WIZ
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