В Трабзонспоре задумались о продаже украинца, – Kuzey Ekspres
Финиш сезона может повлиять на дальнейшую карьеру
Фото: Trabzonspor
"Трабзонспор" зимой заплатил 6 млн евро за трансфер украинского нападающего Даниила Сикана из донецкого "Шахтера". Главный тренер "черноморских штормов" Фатих Текке пока не доверяет игроку и не рассматривает его как основную фигуру в атаке.
Футболист до сих пор не забил ни одного гола, а также перестал попадать в состав. Более того, форварда используют не на родной позиции, а на месте левого вингера.
Источник отмечает, что ситуация вокруг украинца вызывает все больше дискуссий о продаже 23-летнего футболиста.
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Источник:Kuzey Ekspres
Опубликовал: Александр Симченко
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