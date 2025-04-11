В Трабзонспоре задумались о продаже украинца, – Kuzey Ekspres

"Трабзонспор" зимой заплатил 6 млн евро за трансфер украинского нападающего Даниила Сикана из донецкого "Шахтера". Главный тренер "черноморских штормов" Фатих Текке пока не доверяет игроку и не рассматривает его как основную фигуру в атаке.

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Футболист до сих пор не забил ни одного гола, а также перестал попадать в состав. Более того, форварда используют не на родной позиции, а на месте левого вингера.

Источник отмечает, что ситуация вокруг украинца вызывает все больше дискуссий о продаже 23-летнего футболиста.