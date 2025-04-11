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Экс-игрок Шахтера оформил хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес

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Правда, два с пенальти

Экс-игрок Шахтера оформил хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" крупно обыграл колумбийский "Атлетико Насьональ" в матче второго тура Кубка Либертадорес со счетом 3:0.

Все три гола в поединке были забиты во втором тайме бывшим полузащитником донецкого "Шахтера" Аланом Патриком.

Стоит отметить, что в прошлой игре против "Крузейро" 33-летний Патрик тоже забил один из победных мячей своей команды.

Второй тур. Кубок Либертадорес.

Порту-Алегри. "Бейра-Рио".

"Интернасьонал" - "Атлетико Насьональ" 3:0

Голы: Патрик 50 (пен.), 82 (пен.), 88

Удаление: Инестроса 70 ("Атл. Нас.")

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