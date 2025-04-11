Экс-игрок Шахтера оформил хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес
Правда, два с пенальти
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Бразильский "Интернасьонал" крупно обыграл колумбийский "Атлетико Насьональ" в матче второго тура Кубка Либертадорес со счетом 3:0.
Все три гола в поединке были забиты во втором тайме бывшим полузащитником донецкого "Шахтера" Аланом Патриком.
Стоит отметить, что в прошлой игре против "Крузейро" 33-летний Патрик тоже забил один из победных мячей своей команды.
Второй тур. Кубок Либертадорес.
Порту-Алегри. "Бейра-Рио".
"Интернасьонал" - "Атлетико Насьональ" 3:0
Голы: Патрик 50 (пен.), 82 (пен.), 88
Удаление: Инестроса 70 ("Атл. Нас.")
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