Экс-игрок Шахтера оформил хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес

Бразильский "Интернасьонал" крупно обыграл колумбийский "Атлетико Насьональ" в матче второго тура Кубка Либертадорес со счетом 3:0.

Все три гола в поединке были забиты во втором тайме бывшим полузащитником донецкого "Шахтера" Аланом Патриком.

Стоит отметить, что в прошлой игре против "Крузейро" 33-летний Патрик тоже забил один из победных мячей своей команды.

Второй тур. Кубок Либертадорес.

Порту-Алегри. "Бейра-Рио".

"Интернасьонал" - "Атлетико Насьональ" 3:0

Голы: Патрик 50 (пен.), 82 (пен.), 88

Удаление: Инестроса 70 ("Атл. Нас.")