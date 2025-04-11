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"Здесь нужно уметь предвидеть будущее". Трубин - о жизни в Португалии

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Украинцу сложно привыкнуть к португальскому стилю вождения

"Здесь нужно уметь предвидеть будущее". Трубин - о жизни в Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итог полутору лет жизни в Португалии.

"Полтора года в Португалии. Новый язык, культура и ритм жизни стали не вызовом, а возможностью для роста. Португальцы поражают своей искренностью и гостеприимством – это очень напоминает украинцев.

Хотя к их стилю вождения до сих пор привыкаю – здесь нужно не только смотреть вокруг, но и уметь предвидеть будущее", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин перебрался в "Бенфику" из донецкого "Шахтера" в августе 2023 года. В текущем сезоне он провел 41 матч за "орлов" во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча, еще в 17 поединках он отстоял на ноль.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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