"Здесь нужно уметь предвидеть будущее". Трубин - о жизни в Португалии

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итог полутору лет жизни в Португалии.

"Полтора года в Португалии. Новый язык, культура и ритм жизни стали не вызовом, а возможностью для роста. Португальцы поражают своей искренностью и гостеприимством – это очень напоминает украинцев.

Хотя к их стилю вождения до сих пор привыкаю – здесь нужно не только смотреть вокруг, но и уметь предвидеть будущее", - написал Трубин на своей странице в Instagram.