Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба

Украинский полузащитник Евгений Макаренко покинул казахстанский "Ордабасы", сообщает местный Telegram-канал "Серый CARDINAL".

Портал Transfermarkt подтвердил, что он находится в статусе свободного агента.

Согласно данным источника, 33-летний украинец являлся самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Макаренко стал игроком "Ордабасы" летом 2023 года. Он провел 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В своем первом сезоне он стал чемпионом Казахстана.

Напомним, Макаренко - воспитанник киевского "Динамо". Выступал за "Говерлу", бельгийские "Кортрейк" и "Андерлехт", а также венгерский "Фехервар". В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.