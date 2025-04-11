Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба
Он был самым высокооплачиваемым игроком клуба
фК Ордабасы
Украинский полузащитник Евгений Макаренко покинул казахстанский "Ордабасы", сообщает местный Telegram-канал "Серый CARDINAL".
Портал Transfermarkt подтвердил, что он находится в статусе свободного агента.
Согласно данным источника, 33-летний украинец являлся самым высокооплачиваемым игроком клуба.
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Макаренко стал игроком "Ордабасы" летом 2023 года. Он провел 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В своем первом сезоне он стал чемпионом Казахстана.
Напомним, Макаренко - воспитанник киевского "Динамо". Выступал за "Говерлу", бельгийские "Кортрейк" и "Андерлехт", а также венгерский "Фехервар". В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.
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