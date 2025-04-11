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Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба

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Он был самым высокооплачиваемым игроком клуба

Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба

фК Ордабасы

Новина українською

Украинский полузащитник Евгений Макаренко покинул казахстанский "Ордабасы", сообщает местный Telegram-канал "Серый CARDINAL".

Портал Transfermarkt подтвердил, что он находится в статусе свободного агента.

Согласно данным источника, 33-летний украинец являлся самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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Макаренко стал игроком "Ордабасы" летом 2023 года. Он провел 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В своем первом сезоне он стал чемпионом Казахстана.

Напомним, Макаренко - воспитанник киевского "Динамо". Выступал за "Говерлу", бельгийские "Кортрейк" и "Андерлехт", а также венгерский "Фехервар". В его активе также 15 матчей за сборную Украины, в составе которой, в том числе, он играл на Евро-2020.

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Евгений Макаренко Ордабасы (Шымкент)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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