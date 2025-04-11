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Легенда Ромы: Сделал бы ставку в будущем на такого центрфорварда, как Довбик

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Выразил симпатию украинцу

Легенда Ромы: Сделал бы ставку в будущем на такого центрфорварда, как Довбик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-форвард "Ромы" Марио Дельвеккио возлагает большие надежды на украинского нападающего "волков" Артема Довбика.

"Я надеюсь в римском дерби на Довбика. Его много критикуют, но в свой первый год в Серии А он забил столько же голов, сколько Лаутаро Мартинес.

Я не думаю, что он так уж плох, и я бы сделал ставку в будущем "Ромы" на такого центрального нападающего. Я болею за него, в том числе и потому, что он левша, как и я", - цитирует Дельвеккио Solo la Roma.

В воскресенье, 13-го апреля, "Рома" сыграет на выезде с "Лацио" в 32-м туре чемпионата Италии.

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Источник:
Solo la Roma
Опубликовал: Александр Бураков
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