Легенда Ромы: Сделал бы ставку в будущем на такого центрфорварда, как Довбик

Легендарный экс-форвард "Ромы" Марио Дельвеккио возлагает большие надежды на украинского нападающего "волков" Артема Довбика.

"Я надеюсь в римском дерби на Довбика. Его много критикуют, но в свой первый год в Серии А он забил столько же голов, сколько Лаутаро Мартинес.

Я не думаю, что он так уж плох, и я бы сделал ставку в будущем "Ромы" на такого центрального нападающего. Я болею за него, в том числе и потому, что он левша, как и я", - цитирует Дельвеккио Solo la Roma.