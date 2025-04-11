"У меня для вас есть отличные новости". Таловеров прокомментировал свое восстановление после травмы
Очень скоро украинец сможет вернуться на футбольное поле
REUTERS/Jason Cairnduff
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров обратился к болельщикам команды, чтобы сообщить им последнюю информацию о своем восстановлении после травмы.
"Дорогие фанаты, у меня для вас есть очень хорошие новости. Мое восстановление после травмы проходи быстрее, чем я ожидал, так что я надеюсь, что мне удастся сыграть в последних двух матчах "Плимута" в этом сезоне. Я с нетерпением жду своего возвращения, чтобы помочь команде. Спасибо вам за вашу поддержку!"
До конца сезона в Чемпионшипе остается всего четыре тура, а финальный раунд соревнований состоится 3-го мая.
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Напомним, что у 24-летнего Максима Таловерова возникли проблемы с коленом, которые вынудили его покинуть расположение сборной Украины накануне матчей плей-офф Лиги наций УЕФА против Бельгии.
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