Экс-форвард сборной Украины рассказал, в каком компоненте нужно добавить Довбику

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался о последних успехах украинском форварда "Ромы" Артема Довбика.

– Что можете сказать по поводу Артема Довбика, который стал лучшим игроком марта в Серии А?

– Я считаю, что заслуженно. Голевое чутье у Артема есть. Возможно, от него требуют больше работы, как от нападающего, даже больше бороться руками. Я читал интервью тренера, который говорит, что в Италии борются, 30-40 процентов – это борьба руками. Поэтому где-то в этом компоненте ему надо добавить. Но голевое чутье у Довбика есть! И это радует. Радует, что наши зажигают в таких топовых клубах Европы! Почему нет? Я думаю, он заслуженно получил эту награду!

– И радует еще он своей стабильностью? После таких наград в Ла Лиге Артем признан лучшим игроком месяца теперь в Серии А!

– Да! И многие матчи выиграли с минимальным преимуществом именно потому, что Довбик забил победные мячи! Это показательно!