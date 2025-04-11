Забарного не продадут. Борнмут принял оптимальное решение
Продадут Хейсена
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Борнмут" определился с трансферными приоритетами на летнее трансферное окно.
Как пишет The Athletic, в клубе принимают решение о том, что центрбек Дин Хейсен покинет команду после нынешнего сезона.
В контракте 19-летнего игрока прописана клаусула в размере 50 миллионов фунтов, и уже очевидно, что другие клубы выплатят такую сумму за перспективного испанца.
В то же время, в случае продажи Хейсена продавать украинского центрального защитника Илью Забарного клуб не планирует, который должен стать оплотом в обороне на следующий сезон.
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Сообщается, что в контракте украинца клаусулы нет, поэтому изменить решение менеджмента может только огромная сумма, предложенная за игрока.
Всего на счету Ильи Забарного в этом сезоне 32 сыгранных поединка за "Борнмут" без результативных действий, но в семи из этих матчей он помог команде сохранить свои ворота" сухими".
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