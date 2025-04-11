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Забарного не продадут. Борнмут принял оптимальное решение

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Продадут Хейсена

Забарного не продадут. Борнмут принял оптимальное решение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Борнмут" определился с трансферными приоритетами на летнее трансферное окно.

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Как пишет The Athletic, в клубе принимают решение о том, что центрбек Дин Хейсен покинет команду после нынешнего сезона.

В контракте 19-летнего игрока прописана клаусула в размере 50 миллионов фунтов, и уже очевидно, что другие клубы выплатят такую сумму за перспективного испанца.

В то же время, в случае продажи Хейсена продавать украинского центрального защитника Илью Забарного клуб не планирует, который должен стать оплотом в обороне на следующий сезон.

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Сообщается, что в контракте украинца клаусулы нет, поэтому изменить решение менеджмента может только огромная сумма, предложенная за игрока.

Всего на счету Ильи Забарного в этом сезоне 32 сыгранных поединка за "Борнмут" без результативных действий, но в семи из этих матчей он помог команде сохранить свои ворота" сухими".

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Борнмут Илья Забарный Дин Хейсен
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
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