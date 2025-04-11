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Как там Трубин? Тренер Бенфики определился с кипером на ближайший матч чемпионата

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Украинец пропустил матч Кубка на неделе

Как там Трубин? Тренер Бенфики определился с кипером на ближайший матч чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

13 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" примет "Ароку".

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Как сообщает авторитетное португальское издание A Bola в стартовый состав лиссабонского клуба вернется украинский голкипер Анатолий Трубин, который просидел на лавке в последней встрече полуфинала Кубка.

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Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже решил разделить турниры – в Кубке играет Самуэл Соареш, а в лиге – Трубин. Именно по этой причине украинец и не вышел на поле в матче полуфинала против "Тирсенсе" (5:0).

Напомним, что "Бенфика" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, в активе клуба – 68 баллов. Ближайший преследователь – "Спортинг" – отстает на два очка.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Михаил Черныш
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