Миколенко vs Ноттингем Форест: 93% точных передач, 75% выигранной борьбы. Оценки за матч
Украинец помог взять 3 очка на выезде
Getty Images / Global Images Ukraine
В 32-м туре АПЛ "ириски" сенсационно вырвали победу на поле претендента на медали и зону Лиги чемпионов (1:0). Виталий Миколенко вышел в старте и весь поединок провел в составе мерсисайдцев.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,6 (7-й результат в команде) и 7,5 балла (3-й показатель в коллективе) соответственно. Защитник трижды выносил мяч, выиграл обе борьбы за позицию и одну верховую дуэль, заработал 1 фол, в одном эпизоде попал в офсайд.
Также в активе Виталия 72 касания, 93% точных пасов (51/55), 1 точный навес и 2 длинные точные передачи.
Популярное сейчас
- В ВСУ сообщили о гибели 26-летнего пилота F-16
- Андрей Ярмоленко: великий, но лишний?
- "Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером
- Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN