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Миколенко vs Ноттингем Форест: 93% точных передач, 75% выигранной борьбы. Оценки за матч

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Украинец помог взять 3 очка на выезде

Миколенко vs Ноттингем Форест: 93% точных передач, 75% выигранной борьбы. Оценки за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 32-м туре АПЛ "ириски" сенсационно вырвали победу на поле претендента на медали и зону Лиги чемпионов (1:0). Виталий Миколенко вышел в старте и весь поединок провел в составе мерсисайдцев.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,6 (7-й результат в команде) и 7,5 балла (3-й показатель в коллективе) соответственно. Защитник трижды выносил мяч, выиграл обе борьбы за позицию и одну верховую дуэль, заработал 1 фол, в одном эпизоде ​​попал в офсайд.

Также в активе Виталия 72 касания, 93% точных пасов (51/55), 1 точный навес и 2 длинные точные передачи.

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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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