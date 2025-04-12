В заявку Реала на матч с Алавесом не вошел один из голкиперов
Как и в прошлый раз
realmadrid.com
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в заявку команды на матч 31-го тура Ла Лиги против "Алавеса". Вратарь продолжает восстанавливаться от травмы.
Зато в список вошли Тибо Куртуа, Фран Гонсалес и Серхио Местре.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2025
???? @Alaves pic.twitter.com/b3oHU1bpbj
Поединок 31-го тура Примеры "Алавес" - "Реал" состоится в воскресенье, 13-го апреля. Начало - в 17:15 по киевскому времени.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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