Прямые конкуренты за еврокубки. Известна судьба Соболя на матч Страсбур - Ницца

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Лиги 1 против "Ниццы". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя сейчас занимает 5-е место в чемпионате (49 очков). "Ницца" является ее прямой конкуренткой - 7-я позиция и 47 очков.

???? La compo de nos Bleu&Blanc pour affronter l'OGC Nice !#RCSAOGCN pic.twitter.com/HzPfzJX1Oj — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 12, 2025

Поединок 29-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "Ницца" начнется в 22:05 по киевскому времени.