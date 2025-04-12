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Прямые конкуренты за еврокубки. Известна судьба Соболя на матч Страсбур - Ницца

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Прямые конкуренты за еврокубки. Известна судьба Соболя на матч Страсбур - Ницца

F. Porcu/L'Équipe

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Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Лиги 1 против "Ниццы". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя сейчас занимает 5-е место в чемпионате (49 очков). "Ницца" является ее прямой конкуренткой - 7-я позиция и 47 очков.

Поединок 29-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "Ницца" начнется в 22:05 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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