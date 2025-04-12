Прямые конкуренты за еврокубки. Известна судьба Соболя на матч Страсбур - Ницца
Ждем на поле
F. Porcu/L'Équipe
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Лиги 1 против "Ниццы". Игрок останется в запасе.
Команда Соболя сейчас занимает 5-е место в чемпионате (49 очков). "Ницца" является ее прямой конкуренткой - 7-я позиция и 47 очков.
???? La compo de nos Bleu&Blanc pour affronter l'OGC Nice !#RCSAOGCN pic.twitter.com/HzPfzJX1Oj— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 12, 2025
Поединок 29-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "Ницца" начнется в 22:05 по киевскому времени.
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Источник:Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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