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Зинченко и Ярмолюк сыграли в лондонском дерби, но на поле не пересекались. Оценки украинцев за матч

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Футболисты провели очередную встречу в АПЛ

Зинченко и Ярмолюк сыграли в лондонском дерби, но на поле не пересекались. Оценки украинцев за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 32-м туре "Арсенал" и "Брентфорд" поделили очки на "Эмирейтс" (1:1). Александр Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 69-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление игрока "канониров" на 6,5 (4-й показатель в команде) и 6,9 пунктов (6-й результат) соответственно. Александр осуществил 35 касаний, 90% точных пасов (26/29), нанес 1 удар мимо ворот, выиграл 1 воздушную дуэль, сделал 1 вынос мяч.

Егор получил 6,0 и 6,5 очков – это самые низкие оценки в "Брентфорде", как и у Матиаса Йенсена (6,0/6,5). Ярмолюк сделал 7 касаний, 5 из 5 точных пасов, 1 длинную точную передачу, 1 вынос и 1 раз сфолил.

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Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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