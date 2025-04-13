Еще один украинец дебютировал в MLS: сразу стал одним из лучших

В матче регулярного чемпионата MLS "Клуб де Фут Монреаль" дома принимал "Шарлотт". Поединок завершился со счетом 0:1 в пользу гостей, победивших благодаря голу на 16-й минуте встречи.

Второй тайм в составе хозяев провел 18-летний украинский вингер, представитель юношеской сборной Украины Геннадий Синчук. Он вышел на поле на 46-й минуте.

За свое время в игре воспитанник "Металлиста" дважды пробил, выполнил три подката и отдал 20 точных передач из 26 (77%). Аналитический портал WhoScored оценил игру украинца баллом 6,97 – это четвертый самый высокий показатель в его команде.

Для Синчука это дебют в “Клуб де Фут Монреаль”. Он присоединился к канадцам 31 января этого года. В том числе играть ему мешала травма.

Это второе подряд поражение "Клуб де Фут Монреаль". В общей сложности на их счету два очка за восемь туров.

Напомним, что сейчас в MLS выступают также Александр Сваток (“Остин”), Евгений Чеберко (“Коламбус Крю”) и Артем Смоляков (ФК “Лос-Анджелес”).