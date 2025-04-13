Вся семья в собрании. Степаненко поделился информацией, как Эюпспор помог ему перевезти семью в Турцию

Бывший полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, перешедший в турецкий "Эюпспор", поделился в своем официальном аккаунте в Instagram о том, как клуб помог ему перевезти его семью в Турцию.

Читайте также Степаненко в очередной раз пропустит игру Эюпспора? Дело в игроке или недоверие тренера