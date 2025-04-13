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Вся семья в собрании. Степаненко поделился информацией, как Эюпспор помог ему перевезти семью в Турцию

Наши за границей

Отблагодарил команду

Вся семья в собрании. Степаненко поделился информацией, как Эюпспор помог ему перевезти семью в Турцию

tarasstepanenko

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, перешедший в турецкий "Эюпспор", поделился в своем официальном аккаунте в Instagram о том, как клуб помог ему перевезти его семью в Турцию.

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"Я хотел бы сказать слова благодарности "Эюпспору", Арди Турану, всем тренерам, игрокам и персоналу за такой теплый прием моей семьи. Мои сыновья очень удивлены и счастливы от этого опыта. Благодарю вас", — написал Степаненко.

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Тарас Степаненко Эюпспор (Турция)
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Источник:
instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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