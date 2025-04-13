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Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО

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Безумный результат

Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО

Фото: Інтер Маямі

Новина українською

В рамках Кубка поколений в США "Интер Майами" U-18 встречался с "Далласом" U-18. В следующий раунд прошли первые.

Настоящим героем "геронов" стал украинский голкипер Дмитрий Торубара. В послематчевой серии пенальти он парировал четыре удара соперника с точки.

Торубара раньше воспитывался в украинском филиале академии лиссабонской "Бенфики". Также играл в Англии и США, а сейчас представляет академию "Интера Майами". Голкиперу – 18 лет.

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Источник:
Академія Інтер Маямі
Опубликовал: Максим Кучер
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