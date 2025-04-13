Приз лучшему игроку марта в Серии А должен стать для Артема Довбика лишь началом

Артем Довбик стал официально лучшим игроком марта в Серии А. Веха в карьере любого игрока, историческое достижение. Впрочем, месяц, как и любой другой срок меньше сезона, в футболе довольно эмпирический. Создаст ли эта награда психологический толчок к сильной концовке сезона, к сильному продолжению карьеры украинца в "Роме"? Возможно, получим ответ сегодня в Римском дерби.

Путь к провалу и возвращение

Следует несколько остудить энтузиазм. Награда, конечно, почетная, но не обещающая ничего. Предыдущим украинцем, получившим ее, был Руслан Малиновский в феврале 2022-го года. Но менее, чем через год он уже был вынужден покинуть Италию. В феврале нынешнего года приз получил форвард "Ювентуса" Рандал Коло Муани. Который с тех пор прочно засел на скамье запасных.

В целом март был довольно скупым на успехи. Среди команд Топ-9 в актив себе его могут записать лишь "Интер", "Рома" и "Болонья". Да и первый играл совсем не впечатляюще. Его кандидат на лучшего игрока марта - Николо Барелла - отдал один ассист и не забивал. По-настоящему сильным конкурентом Довбика был разве что Риккардо Орсолини из "Болоньи", автор четырех голов в марте.

Кроме того, весь март и даже начиная с девятого февраля "Рома" играла лишь против команд, находящихся на 13-ом месте в лиге и ниже. Она выиграла семь матчей против таких подряд, но пять из них - со счетом 1:0, еще один - со счетом 2:1. То есть с трудом, не демонстрируя яркий футбол. Если бы не такой удобный календарь, сумел ли бы Довбик набрать три победных гола за один месяц?

В целом на данный момент в нынешнем сезоне "Рома" победила лишь одну команду Топ-9 Серии А. "Лацио" пятого января. Довбик также забил лишь одной команде Топ-9 в лиге - "Болонье" 12-го января. С пенальти. То есть он должен доказывать, что умеет забивать сильным командам. А в Серии А сильных много, целых девять.

Второго марта он вышел на замену и забил победный мяч в ворота "Комо". Но в середине месяца его март казался на пути к провальному. А то и вся каденция в "Роме". После вылета из Лиги Европы пресса, эксперты, болельщики заклевали его, причем прежде всего за статичность, пассивность, апатию. И даже всегда защищавший его и обвинявший в его проблемах плохую поставку мячей на него полузащитниками Клаудио Раньери потерял терпение.

"Я жду его реакции. Он должен верить в нас. Должен бороться, как и все. Я не хочу верить, что он сдался, но он должен доказать это на тренировках. Если он сдастся, есть 25 других игроков". Ужасные, очень тяжелые слова от тренера, которые означали, что игроку предоставляется абсолютно последний шанс. Раньери также заявил, что требует от Довбика думать не только о голах, а и об игре, о связи с командой.

Артем отреагировал. Сразу же. В немедленном матче против "Кальяри", в котором после таких слов тренера даже не ожидался в стартовом составе. Он и забил победный мяч, нанеся единственный удар своей команды в створ ворот, и играл очень активно, агрессивно. Пробил по воротам шесть раз - лучший на поле в матче и личный рекорд во всех турнирах за "Рому", коснулся мяча в штрафной площадке соперника девять раз.

Он уже с первых минут действовал в левой и правой частях штрафной площадки, пытаясь ассистировать, да и в ее центре спиной к воротам. То есть быстро отметился на всех участках поля и, что важно - неизменно возле ворот соперника. За предыдущие 142 минуты на поле во всех турнирах он пробил по воротам лишь дважды, здесь добыл два удара уже к 21-ой минуте.

Его порыв мог сбить перерыв на матчи сборных, когда вновь получил травму. Но он вернулся в Лечче, пробил по воротам пять раз, в том числе трижды в створ, коснулся мяча в штрафной соперника 11 раз. Уже с первых минут играл пяткой не раз. И вновь забил победный мяч, на этот раз раскрутив защитника и хладнокровно пробив.

Аутсайдеры, Шомуродов и адаптация

В чем причины прорыва Довбика, его успешного марта? Одна из них, повторюсь - календарь. Матчи против аутсайдеров - "Комо", "Кальяри", "Лечче". Также - благотворное влияние усиления игры второго форварда Эльдора Шомуродова. В первой части сезона узбек был слаб и в январе чуть не ушел. Но в последнее время так добавил, что даже начал отбирать у украинца место в стартовом составе.

И он не только начал отбирать, но и помогать. Раньери начал выпускать обоих форвардов вместе во вторых таймах, и в такой диспозиции оба заиграли сильно. Ясно, что любому форварду полезна помощь игрока такого же амплуа, нахождение его рядом на поле. Шомуродов как раз и сообщил, что Раньери просит его играть ближе к Довбику, помогать ему. И получается.

В матче против "Ювентуса" в апреле забил как раз Эльдор. А Артем развернул атаку, отдав ему пас, после чего был заработан угловой.

В целом в матче против "Юве" Довбик играл далеко не так остро, дальше от ворот соперника. Никак не был близок к голу. В целом защитных ТТД в том матче он добыл больше, чем атакующих. Но тяжело работал, много двигался, распределял мячи. И получил хорошую прессу. Даже заявляли, что он практически играл в стиле "десятки", плеймейкера.

В целом ныне контраст высказываний о нем с тем, что было еще 3-4 недели тому, огромен. Уже видят его связь с командой, желание двигаться, бороться. Легенда "Ромы" Марко Дельвеккио считает, что Довбик может "стать Дельвеккио" в дерби. Указывая, что уже забил в лиге то же количество голов (11), что и Лаутаро Мартинес в свой первый сезон. Марко утверждает, что "Роме" стоит строить будущее вокруг такого форварда.

Другие напоминают, что Эдин Джеко в первый сезон в "Роме" забил еще меньше (10) и даже оскорбительно назывался в соцсетях Cieco ("слепой"), а ведь затем стал ее третьим бомбардиром в истории. Стиль игры Довбика против "Ювентуса" сравнили со стилем Джеко.

Также вспомнив, что в первом дерби в январе Артем развернул обе голевые атаки против "Лацио" своевременными и динамичными пасами в центре поля.

Бывшие известные игроки "Ромы" теперь также выступают за Довбика. Амантино Мансини называет его одним из козырей команды. Пауло Сержио доволен его показателями и в проблемах "Ромы" в атаке обвиняет других игроков, которые не забивают столько, как он. И вправду, у Артема 11 голов в лиге, у второго и третьего бомбардиров команды - всего по шесть. У четвертого - три.

Кстати, о Лаутаро. Он ведь начал забивать много, когда "Интер" перешел на игру с двумя форвардами. Когда он один на острие - он до сих пор страдает, что отлично видно по сборной Аргентины. Довбику также очень сильно помог бы постоянный переход на игру с двумя форвардами. Факт, что с Шомуродовым на поле обоим гораздо лучше. Раньери как раз и спрашивают, не стоит ли в дерби сразу выпустить обоих.

Кроме легких соперников, помощи Шомуродова и ультиматума от Раньери в стиле бросания в воду, в стиле "плыви или тони", фактором успешного марта для Довбика является банальная долгожданная адаптация. Адаптироваться к новой стране, к новой команде всегда тяжело. Особенно в Серии А, и особенно форвардам. Не один сильный нападающий проваливал здесь первый сезон, а то и всю карьеру.

Еще и сам Довбик - человек некоммуникабельный, замкнутый, интроверт. А "Рома" как раз - клуб экстремальных экстравертов, где эмоции, страсть, близость к другим важнее, чем в любом другом Топ-клубе Италии, кроме, разве что, "Наполи". По менталитету украинец противоположен своему клубу и городу, в котором он живет, и было ясно, что найти путь к сердцу игроков, клуба и болельщиков будет непросто.

Вроде бы, наконец-то он нашел. Раньери говорит, что Довбику нужна поддержка, и он ее получает, "получает все тепло раздевалки". Говорит о чувствительности игрока, о том, что его голова не полностью в Риме из-за войны на его Родине. "Я просто прошу его бороться за каждый мяч, и голы придут". Уже начали приходить.

Капитан Джанлука Манчини рассказал, как призывал украинца играть жестче, пользоваться своей физической силой и "отбрасывать соперника на рекламные щиты". Что он и сделал перед тем, как забил "Лечче". Даже подумалось, что гол не засчитают, определив фол в атаке. После таких слов Манчини уже назвали "ментальным тренером" Довбика.

И такие слова перекликаются с обращением Раньери к Артему: "В Серии А форварды должны уметь заниматься греко-римской борьбой с защитниками". Похоже, украинский форвард наконец-то это понял.

11 голов и два ассиста в сезоне в лиге, 16 голов и три ассиста во всех турнирах - уже хорошие показатели. Голы и ассисты Довбика в лиге принесли команде 12 очков. Остается достичь стабильности, не потерять форму. А также - начать забивать грандам, ведь на голах против "Комо" и "Лечче" его репутация долго не продержится. Гол сегодня в дерби против "Лацио" может окончательно закрепить его в качестве одного из лидеров "Ромы".

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