Команда Сватка проиграла 1:5, Смоляков не сыграл в матче за ФК Лос-Анджелес

Кроме Геннадия Синчука, который дебютировал в MLS, в этой лиге прошлой ночью сыграли еще две команды украинцев.

"Остин" приехал в гости к "Ванкувер Вайткепс", где уступил со счетом 1:5. Покером в этом поединке отличился Брайан Уайт.

Александр Сваток вышел на поле на 66 минуте – тогда "Остин" уже горел со счетом 0:4. Впервые за пять матчей украинец не появился в стартовом составе.

ФК "Лос-Анджелес", который представляет Артем Смоляков, выиграл у "Сан-Хосе Эртквейкс" со счетом 2:1. Левый защитник провел весь матч на скамейке для запасных. Во второй раз он не выходит на поле в матчах MLS.

"Коламбус Крю" с Евгением Чеберком проведут свой матч завтра, в 2:00 по киевскому времени, против "Сент-Луис Сити".