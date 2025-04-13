Соболь вышел на замену в важном для Страсбурга матче Лиги 1

В поединке 29 тура чемпионата Франции "Страсбур" сыграл с "Ниццей" вничью.

Украинский левый защитник Эдуард Соболь вышел на поле на 88-й минуте. Он заменил атакующего игрока Дилана Бакву.

На тот момент счет был 2:1 в пользу "Страсбурга". Однако на 90+4 минуте "Ницца" отыгралась и установила окончательные 2:2 на табло.

Для Соболя это 10 матч в текущем розыгрыше Лиги 1. Но в общей сложности он провел на поле 86 минут.

Контракт 29-летнего игрока со "Страсбуром" рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.

"Страсбур" находится на пятом месте Лиги 1, что дает шанс принять участие в Лиге Европы. "Ницца" и "Лион" идут следом – у них на два очка меньше. Однако у подопечных Фонсеки есть еще матч в запасе.