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Цыганков отыграл 50 минут против Осасуны и получил за них не слишком высокие оценки

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Цыганков отыграл 50 минут против Осасуны и получил за них не слишком высокие оценки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче 31-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (2:1). Футболист вышел из стартового состава и отыграл 50 минут.

В этом матче Виктор отдал 71% точных пасов, выполнил 2 подачи, нанес 2-х ударов мимо ворот и выиграл 1 единоборство из 2-х.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore не расщедрились Цыганкову на высокие оценки - 6,0 и 6,8 баллов соответственно.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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