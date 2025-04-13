Цыганков отыграл 50 минут против Осасуны и получил за них не слишком высокие оценки
Еще и команда проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче 31-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (2:1). Футболист вышел из стартового состава и отыграл 50 минут.
В этом матче Виктор отдал 71% точных пасов, выполнил 2 подачи, нанес 2-х ударов мимо ворот и выиграл 1 единоборство из 2-х.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore не расщедрились Цыганкову на высокие оценки - 6,0 и 6,8 баллов соответственно.
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