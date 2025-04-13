Цыганков отыграл 50 минут против Осасуны и получил за них не слишком высокие оценки

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче 31-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (2:1). Футболист вышел из стартового состава и отыграл 50 минут.

В этом матче Виктор отдал 71% точных пасов, выполнил 2 подачи, нанес 2-х ударов мимо ворот и выиграл 1 единоборство из 2-х.

Читайте также Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке

Статистические порталы WhoScored и Sofascore не расщедрились Цыганкову на высокие оценки - 6,0 и 6,8 баллов соответственно.