Игра прямых конкурентов. Известно, примут ли участие украинцы в очередном матче Трабзонспора
Наблюдаем
instagram.com/trabzonspor
В матче 31-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" будет принимать "Ризеспор". В стартовый состав гостей попали украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков. Первый уже восстановился от травмы.
Украинский нападающий Даниил Сикан оказался в запасе.
???? Çaykur Rizespor maçı ilk 11’imiz#TSvÇRS@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/RHmDmxIoog— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 13, 2025
Поединок "Трабзонспор" (12-е место) - "Ризеспор" (14-е место) начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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