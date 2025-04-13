Игра прямых конкурентов. Известно, примут ли участие украинцы в очередном матче Трабзонспора

В матче 31-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" будет принимать "Ризеспор". В стартовый состав гостей попали украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков. Первый уже восстановился от травмы.

Украинский нападающий Даниил Сикан оказался в запасе.

Поединок "Трабзонспор" (12-е место) - "Ризеспор" (14-е место) начнется в 19:00 по киевскому времени.