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Третий раз подряд. Русин имеет определенную тенденцию, связанную со стартовым составом Хайдука

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Третий раз подряд. Русин имеет определенную тенденцию, связанную со стартовым составом Хайдука

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура ХФЛ против "Локомотива" Загреб.

Назарий входит в старт уже в третий раз подряд. Это будет его 10-я игра за хорватскую команду.

Поединок 29-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Локомотива" Загреб начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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