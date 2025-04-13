Третий раз подряд. Русин имеет определенную тенденцию, связанную со стартовым составом Хайдука
Приятная
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура ХФЛ против "Локомотива" Загреб.
Назарий входит в старт уже в третий раз подряд. Это будет его 10-я игра за хорватскую команду.
Поединок 29-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Локомотива" Загреб начнется в 19:45 по киевскому времени.
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Источник:Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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