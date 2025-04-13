Третий раз подряд. Русин имеет определенную тенденцию, связанную со стартовым составом Хайдука

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура ХФЛ против "Локомотива" Загреб.

Назарий входит в старт уже в третий раз подряд. Это будет его 10-я игра за хорватскую команду.

Поединок 29-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Локомотива" Загреб начнется в 19:45 по киевскому времени.