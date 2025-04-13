Наши за границей. Выйдет ли Трубин в старте Бенфики на матч чемпионата после отдыха в Кубке?

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Лиги Португалии против "Ароуки".

Лиссабонцы продолжают бороться за чемпионство. Сейчас они отстают от лидера всего на 1 очко.

Поединок 29-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" - "Ароука" начнется в 20:00 по киевскому времени.