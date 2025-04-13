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  4. Наши за границей. Выйдет ли Трубин в старте Бенфики на матч чемпионата после отдыха в Кубке?
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Наши за границей. Выйдет ли Трубин в старте Бенфики на матч чемпионата после отдыха в Кубке?

Наши за границей

Куда же без него?

Наши за границей. Выйдет ли Трубин в старте Бенфики на матч чемпионата после отдыха в Кубке?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Лиги Португалии против "Ароуки".

Лиссабонцы продолжают бороться за чемпионство. Сейчас они отстают от лидера всего на 1 очко.

Поединок 29-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" - "Ароука" начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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