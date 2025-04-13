Наши за границей. Выйдет ли Трубин в старте Бенфики на матч чемпионата после отдыха в Кубке?
Куда же без него?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Лиги Португалии против "Ароуки".
Лиссабонцы продолжают бороться за чемпионство. Сейчас они отстают от лидера всего на 1 очко.
????️ OUR ???????????????????????????????? ????????!#SLBFCA • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/A2fGB2arZd— SL Benfica (@slbenfica_en) April 13, 2025
Поединок 29-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" - "Ароука" начнется в 20:00 по киевскому времени.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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