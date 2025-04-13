Зубков оформил дубль до середины первого тайма в матче с Ризеспором

Экс-форвард "Шахтера" снова радует болельщиков "черноморских штормов". В 31-м туре "бордово-синие" принимают "Ризеспор".

На 15-й и 21-й минуте украинец обеспечил комфортное преимущество хозяев в первом тайме. В обоих случаях нападающий нанес точный удар в одно касание после фланговых передач.

До стартового свистка "Трабзонспор" занимал 12 место (36 очков). От зоны еврокубков команда отстает на 12 баллов.