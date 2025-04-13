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Зубков оформил дубль до середины первого тайма в матче с Ризеспором

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Александр делает разницу на поле

Зубков оформил дубль до середины первого тайма в матче с Ризеспором

trabzonspor.org.tr

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Экс-форвард "Шахтера" снова радует болельщиков "черноморских штормов". В 31-м туре "бордово-синие" принимают "Ризеспор".

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На 15-й и 21-й минуте украинец обеспечил комфортное преимущество хозяев в первом тайме. В обоих случаях нападающий нанес точный удар в одно касание после фланговых передач.

До стартового свистка "Трабзонспор" занимал 12 место (36 очков). От зоны еврокубков команда отстает на 12 баллов.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
Брутальний Футбол ⚽️
Опубликовал: Александр Симченко
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