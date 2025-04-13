Олимпиакос близок к чемпионству. Будет ли играть против АЕК Яремчук?
Будет усиливать игру позже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "АЕК". Он оказался в запасе.
В случае победы коллектив из Пирея может оформить досрочное чемпионство.
Поединок чемпионата Греции "Олимпиакос" - "АЕК" начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Источник:Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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