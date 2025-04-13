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Олимпиакос близок к чемпионству. Будет ли играть против АЕК Яремчук?

Наши за границей
Обновлено

Будет усиливать игру позже

Олимпиакос близок к чемпионству. Будет ли играть против АЕК Яремчук?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "АЕК". Он оказался в запасе.

В случае победы коллектив из Пирея может оформить досрочное чемпионство.

Поединок чемпионата Греции "Олимпиакос" - "АЕК" начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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