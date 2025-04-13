Олимпиакос близок к чемпионству. Будет ли играть против АЕК Яремчук?

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "АЕК". Он оказался в запасе.

В случае победы коллектив из Пирея может оформить досрочное чемпионство.

Поединок чемпионата Греции "Олимпиакос" - "АЕК" начнется в 21:00 по киевскому времени.